«Пьяные неадекваты, мат-перемат»: в Госдуме выступили против пива на стадионах

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выступила против возвращения пива на футбольные стадионы, отметив, что это может привести к агрессии со стороны пьяных фанатов. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А массово сразу возвращать пиво я бы не стала. Если снова будет агрессия и мордобитие, а это еще и дети увидят, тогда нам это не нужно. Родители просто не будут ходить семьями на футбол, потому что там пьяные неадекваты, мат-перемат. Это спортивное соревнование, а не соревнование, где надо напиться и драку устроить», — заявила она.

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее в Госдуме заявили, что Александр Овечкин может поменять мнение чиновников о пиве на стадионах.