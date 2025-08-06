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Губерниев осудил Литву из-за ситуации с российскими спортсменами

Губерниев осудил Литву из-за недопуска россиян на первенство мира по гребле
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Пресс-служба ТНТ

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осудил власти Литвы из-за того, что страна не выдала визы российским гребцам, которые теперь не смогут выступить на юниорском первенстве мира по академической гребле, передает «РБ Спорт».

«К сожалению, мы заложники расписания. Это некрасивая история со стороны местных властей, с которой мы ничего поделать не можем. Они, конечно, ведут себя как дураки, но какие у нас рычаги?» — сказал Губерниев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Хабиб назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет.

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