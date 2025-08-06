На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тренировки в 40 градусов жары»: российская чемпионка — об условиях на Олимпиаде

Велогонщица Хатунцева рассказала, как тренировалась в 40 градусов жары на Играх
true
true
true
close
Пресс-служба команды «Марафон-Тула»

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о главных сложностях во время выступления на Олимпиаде в Токио.

6 августа исполнилось ровно четыре года с того момента, как Хатунцева завоевала свою бронзовую награду Олимпийских игр.

«Было много ограничений, связанных с ковидом. Мы каждый день сдавали пробы, иногда это накладывалось на расписание. А в остальном все было отлично.

Я хорошо себя чувствую в азиатских странах, мне подходит климат, я хорошо адаптируюсь, поэтому с тренировками в 40 градусов жары, где практически не было равнины (в основном тренировались на шоссе), при максимальной влажности я справлялась отлично, — рассказала Хатунцева. — Небольшой мандраж был, но это нормально. Неуверенности и страха совсем не было!»

Бронзовый призер Игр вспомнила, что местные жители тепло принимали иностранных спортсменов.

«В Идзу — велосипедной олимпийской деревне (мы жили отдельно от всех остальных спортсменов) — было спокойно. Люди махали каждый раз, когда видели нас, улыбались, были приветливыми, и на душе становилось тепло», — рассказала Хатунцева.

Ранее российскую чемпионку обрадовал перенос Олимпийских игр.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами