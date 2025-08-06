«Тренировки в 40 градусов жары»: российская чемпионка — об условиях на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о главных сложностях во время выступления на Олимпиаде в Токио.

6 августа исполнилось ровно четыре года с того момента, как Хатунцева завоевала свою бронзовую награду Олимпийских игр.

«Было много ограничений, связанных с ковидом. Мы каждый день сдавали пробы, иногда это накладывалось на расписание. А в остальном все было отлично.

Я хорошо себя чувствую в азиатских странах, мне подходит климат, я хорошо адаптируюсь, поэтому с тренировками в 40 градусов жары, где практически не было равнины (в основном тренировались на шоссе), при максимальной влажности я справлялась отлично, — рассказала Хатунцева. — Небольшой мандраж был, но это нормально. Неуверенности и страха совсем не было!»

Бронзовый призер Игр вспомнила, что местные жители тепло принимали иностранных спортсменов.

«В Идзу — велосипедной олимпийской деревне (мы жили отдельно от всех остальных спортсменов) — было спокойно. Люди махали каждый раз, когда видели нас, улыбались, были приветливыми, и на душе становилось тепло», — рассказала Хатунцева.

Ранее российскую чемпионку обрадовал перенос Олимпийских игр.