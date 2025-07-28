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Олимпийский чемпион из России возобновил карьеру в 40 лет

40-летний олимпийский чемпион по волейболу Гранкин возобновил карьеру
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

40-летний олимпийский чемпион, российский волейболист Сергей Гранкин возобновил спортивную карьеру. Об этом в социальных сетях сообщил агент спортсмена Владимир Касторнов.

«Хотим поблагодарить менеджмент «Спортинга» за оперативное решение всех необходимых формальностей. Данное сотрудничество будет максимально полезным для обеих сторон. Также это дополнительная возможность следить за нашим игроком на мировой волейбольной арене», — заявил Касторнов.

Предстоящий сезон Гранкин проведет в португальском «Спортинге», который будет участвовать в Лиге чемпионов.

Гранкин стал олимпийским чемпионом в 2012 году в Лондоне, также в его активе бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине. По два раза он побеждал на чемпионате Европы и Мировой лиге. В сезоне-2024/2025 Гранкин работал главным тренером в клубе «Ярославич».

Сборные России и Белоруссии решением Международной федерации волейбола (FIVB) отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции. Международный турнир в Дубае стал для российских команд первым с момента отстранения в 2022 году.

Ранее российские волейболисты выиграли международный турнир впервые с 2022 года.

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