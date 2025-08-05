В ЦСКА рассказали об эмоциях от ухода экс-игрока «Барселоны»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в интервью Legalbet заявил, что испытал негативные эмоции из-за ухода боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

По его словам, Пьянич помог развиться полузащитнику Матвею Кисляку.

«Я бы очень хотел, чтобы Пьянич остался в ЦСКА. Мое мнение — именно благодаря Пьяничу так спрогрессировал Кисляк», — заявил Дивеев.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан на год с возможностью продления летом 2024 года. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. До этого два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Вместе с туринским «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее в клубе РПЛ рассказали, что Станислав Черчесов подпишет контракт с их командой.