В клубе РПЛ рассказали, что Черчесов подпишет контракт с их командой

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «Матч ТВ», что клуб договорился о контракте с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы договорились со Станиславом Черчесовым. Завтра он вылетит в Грозный. Срок контракта — три года», — сказал Айдамиров.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Под руководством специалиста сборная России выступила на домашнем чемпионате мира – 2018 и добралась там до четвертьфинала, что стало лучшим российским выступлением на мундиалях в истории. Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, проигравшая пять из шести матчей в Лиге наций УЕФА при разности забитых и пропущенных мячей 0-15.

Ранее Черчесов ответил, готов ли «Спартак» бороться за чемпионство РПЛ.