Аленичев: с Жорже Коштой и другими ребятами из «Порту» пили вино, шутили, веселились

Бывший полузащитник «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев считает феноменальным футболистом и человеком бывшего капитана португальской команды Жорже Кошту, ушедшего из жизни в возрасте 53 лет. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Меня часто спрашивают о моих победах. И я говорю: приятно поднимать кубки над головой, завоевывать медали. Но мне посчастливилось играть и знакомиться с феноменальными футболистами. И один из них — как раз Жорже Кошта. Фантастический человек и был фантастическим капитаном на поле. Нет слов.

В этом году, в феврале, ушел из жизни и Пинту да Кошта – величайший президент «Порту», который, если не ошибаюсь, был на протяжении 42 лет на этом посту. Недавно была трагедия с футболистами «Ливерпуля» и «Гондомара» — Диогу Жотой и его братом Андре Силвой. Теперь вот — Жорже Кошта...

К сожалению, на похоронах Жорже Кошты не смогу присутствовать. Но он останется у меня в памяти на всю жизнь. Повторюсь, величайший человек по своим качествам. Очень часто мы с ним — не скрываю, — как и с другими ребятами после победных игр, пили португальское вино, шутили, веселились. Потому что давали повод радоваться и болельщикам, и самим себе.

Конечно, это очень большая утрата для болельщиков «Порту». Не надо забывать, что он родом из Порту. Единицы футболистов в мире, которые были преданы одному клубу. Это утрата для всего города и для всей Португалии, в этом не сомневаюсь. Представляю, какое будет прощание с этим легендарным человеком и футболистом», — сказал Аленичев.

Кошта и Аленичев в составе «Порту» стали победителями Лиги чемпионов и обладателями Кубка УЕФА. Кошта являлся восьмикратным чемпионом Португалии, после завершения карьеры работал спортивным директором «Порту».

Ранее Аленичев рассказал о последней встрече с Жорже Коштой.