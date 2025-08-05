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«Займу половину ворот»: Wylsacom и другие блогеры играют в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. «Амкал» — «Квант». ОНЛАЙН

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Wylsacom/YouTube
Блогерская команда «Амкал» начинает свой путь в Кубке России матчем против обнинского «Кванта». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Fonbet Кубок России. 1/256 финала
Перерыв
05 августа 18:00
Амкал
7' Парадеев
19' Скроботов
2 : 1
Квант
Обнинск, Россия
39' Демидов
Стадион «Зоркий», Красногорск, Россия
1-й тайм

7' Парадеев

19' Скроботов

39' Демидов

2-й тайм
Трансляция
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45+2'

Перерыв! «Амкал» — «Квант» — 2:1!

45+1'

Иванушкин оказывается в положении «вне игры».

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

42'

Парадеевич забрался в офсайд.

39'

Гол! Анатолий Демидов из-под Имаева нанес удар из-за пределов штрафной и попал, причем от штанги! 2:1, преимущество хозяев сокращается!

37'

Парадеевич не смог обработать длинный пас, после чего упал на газон с высунутым языком!

34'

Прокоп показал неплохой дриблинг с продвижением в центре поля, красиво!

31'

Бастрыкин из «Кванта» оказался на ударной позиции, однако нанести точный удар в створ не смог.

28'

Левшук закрутил мяч со стандарта в ближний угол с левой ноги, голкипер «Кванта» Никита Побережный смог отразить удар.

25'

Первые замены в составе «Амкала»: комик Роман Косицын выходит на поле вместе с Михаилом Прокопьевым вместо Лимбы и Ликса!

22'

В штангу попадает игрок «Кванта» после атаки через левый полуфланг!

19'

Гол! Увеличивает свое преимущество «Амкал», это делает Глеб Алексеев после подачи углового в исполнении Артура Рябокобыленко! Просто невероятное начало от медийных, 2:0!

18'

Пошли в разминочную зону игроки «Амкала» — Прокоп и FORZOREZOR. Неужели медийных игроков заменят в первом тайме?

15'

Драгой пробежал от своей штрафной до чужой, но нанести удар по воротам «Амкала» не смог.

12'

Сайфутдинов влетел в Левшука, стандарт в пользу «Амкала».

10'

Кузькин протащил мяч по правому флангу, но отдать передачу на Алексеева смог в последний момент.

7'

Гол! Парадеевич забивает!!! Парадеевич! Это просто невероятно! Открылся Саша на дальней штанге и замкнул в пустые ворота прострел от Юшкова! 1:0!

5'

Парадеевич впервые коснулся мяча, отдав передачу вперед на Левшука, и невероятно порадовался!

2'

Стартовые минуты игры остаются за коллективом из Калужской области.

18:05

Игра началась! Поехали!

18:00

Команды уже на поле!

17:55

Состав на игру «Амкал» выбрал максимально медийный: в основе выйдут Лимба, Парадеевич и Ликс! Wylsacom, выступающий сегодня в качестве голкипера, пока остался на скамейке запасных.

17:50

Добрый вечер, дорогие друзья! Блогерская команда «Амкал» вступает в свой четвертый розыгрыш Кубка России матчем против «Кванта» из Обнинска.

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