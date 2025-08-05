Перерыв! «Амкал» — «Квант» — 2:1!
Иванушкин оказывается в положении «вне игры».
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Парадеевич забрался в офсайд.
Гол! Анатолий Демидов из-под Имаева нанес удар из-за пределов штрафной и попал, причем от штанги! 2:1, преимущество хозяев сокращается!
Парадеевич не смог обработать длинный пас, после чего упал на газон с высунутым языком!
Прокоп показал неплохой дриблинг с продвижением в центре поля, красиво!
Бастрыкин из «Кванта» оказался на ударной позиции, однако нанести точный удар в створ не смог.
Левшук закрутил мяч со стандарта в ближний угол с левой ноги, голкипер «Кванта» Никита Побережный смог отразить удар.
Первые замены в составе «Амкала»: комик Роман Косицын выходит на поле вместе с Михаилом Прокопьевым вместо Лимбы и Ликса!
В штангу попадает игрок «Кванта» после атаки через левый полуфланг!
Гол! Увеличивает свое преимущество «Амкал», это делает Глеб Алексеев после подачи углового в исполнении Артура Рябокобыленко! Просто невероятное начало от медийных, 2:0!
Пошли в разминочную зону игроки «Амкала» — Прокоп и FORZOREZOR. Неужели медийных игроков заменят в первом тайме?
Драгой пробежал от своей штрафной до чужой, но нанести удар по воротам «Амкала» не смог.
Сайфутдинов влетел в Левшука, стандарт в пользу «Амкала».
Кузькин протащил мяч по правому флангу, но отдать передачу на Алексеева смог в последний момент.
Гол! Парадеевич забивает!!! Парадеевич! Это просто невероятно! Открылся Саша на дальней штанге и замкнул в пустые ворота прострел от Юшкова! 1:0!
Парадеевич впервые коснулся мяча, отдав передачу вперед на Левшука, и невероятно порадовался!
Стартовые минуты игры остаются за коллективом из Калужской области.
Игра началась! Поехали!
Команды уже на поле!
Состав на игру «Амкал» выбрал максимально медийный: в основе выйдут Лимба, Парадеевич и Ликс! Wylsacom, выступающий сегодня в качестве голкипера, пока остался на скамейке запасных.
Добрый вечер, дорогие друзья! Блогерская команда «Амкал» вступает в свой четвертый розыгрыш Кубка России матчем против «Кванта» из Обнинска.