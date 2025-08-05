Глава Минспорта рассчитывает на скорое восстановление статуса ОКР

Дегтярев: у МОК решение может быть только одно — восстановить ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри передала российское досье в юридическую комиссию организации для подготовки рекомендаций исполкому, передает «Коммерсантъ».

«Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно – восстановить ОКР», — сказал Дегтярев.

Заседание МОК, на котором МОК рассмотрит этот вопрос, запланировано на сентябрь 2025 года.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл, почему не стал получать нейтральный статус.