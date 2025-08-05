На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минспорта рассчитывает на скорое восстановление статуса ОКР

Дегтярев: у МОК решение может быть только одно — восстановить ОКР
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри передала российское досье в юридическую комиссию организации для подготовки рекомендаций исполкому, передает «Коммерсантъ».

«Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно – восстановить ОКР», — сказал Дегтярев.

Заседание МОК, на котором МОК рассмотрит этот вопрос, запланировано на сентябрь 2025 года.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл, почему не стал получать нейтральный статус.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами