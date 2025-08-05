«Амкал» убрал известного блогера из стартового состава на матч Кубка России

Блогер Wylsacom не сыграет за «Амкал» в стартовом составе матча Кубка России

Медиаклуб «Амкал» убрал из состава на матч 1-го раунда Пути регионов Кубка России против обнинского «Кванта» известного техноблогера Wylsacom'а, который должен был сыграть на позиции вратаря. Об этом клуб объявил в своем Telegram-канале.

Встреча между «Амкалом» и «Квантом» состоится 5 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Ой, мы немного напутали. Вот настоящий стартовый состав, который сегодня будет творить историю. Ведь мы настроены только на победу», — говорится в сообщении «Амкала».

В предыдущие годы «Амкал» принимал участие в матчах Кубка России своим сильнейшим составом, однако на этот раз президент команды Герман Попков решил вызвать звездных гостей и сделать шоу-матч.

Лучшим результатом «Амкала» в Кубке России стал выход в 1/32 финала.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) отправил в отставку тренера.