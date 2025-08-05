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Клуб РПЛ отправил в отставку тренера

«Ахмат» объявил об отставке Сторожука с поста главного тренера
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Грозненский «Ахмат» объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в своем Telegram-канале.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, когда сборная России по футболу может сыграть с Афганистаном.

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