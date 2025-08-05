За «Амкал» в матче Кубка России сыграет популярный блогер, певец и два комика

Медиафутбольный клуб «Амкал» в своем Telegram-канале объявил состав на матч 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 с обнинским «Квантом».

В стартовом составе «Амкала» выйдут техноблогер Wylsacom, он сыграет в воротах, а также стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс, певец The Limba, комики Филипп Воронин и Роман Косицын.

Встреча состоится 5 августа в Красногорске. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» накажут за поведение фанатов.