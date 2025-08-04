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«Спартак» накажут за поведение фанатов

«Спартак» накажут за скандирование фанатами ненормативной лексики
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Контрольно-дисциплинарного Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» накажут за скандирование фанатами ненормативной лексики на кубковом матче против «Ростова», передает «Чемпионат».

«Будет рассмотрено массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич, а на 45+3-й Пабло Солари реализовал пенальти.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче Кубка России по футболу.

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