Черчесов близок к назначению на пост тренера клуба РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов близок к назначению на пост главного тренера грозненского «Ахмата», сообщает «Чемпионат».

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Под руководством специалиста сборная России выступила на домашнем чемпионате мира – 2018 и добралась там до четвертьфинала, что стало лучшим российским выступлением на мундиалях в истории. Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, проигравшая пять из шести матчей в Лиге наций УЕФА при разности забитых и пропущенных мячей 0-15.

Ранее Черчесова призвали помочь «Алании».