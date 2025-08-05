ТАСС: комментатор Гришин был в состоянии алкогольного опьянения в момент гибели

Спортивный комментатор Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения в момент гибели. Об этом ТАСС сообщает в своем Telegram-канале со ссылкой на правоохранительные органы.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее была начата доследственная проверка по факту гибели Гришина.