Начата доследственная проверка по факту гибели Гришина

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту инцидента на железнодорожной платформе, который повлек за собой смерть российского комментатора Александра Гришина. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Западный МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования Гришина А. В. Инцидент произошел ночью в Московской области», — указала пресс-служба.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стали известны подробности гибели комментатора Гришина.