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«Пацаны ваще ребята»: актер Янковский опубликовал фото с теннисистом Бубликом

Актер Иван Янковский выложил фото с казахстанским теннисистом Бубликом
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ivanfilippovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский актер театра и кино Иван Янковский на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фотографии с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

«Пацаны ваще ребята», — подписал фотографии Янковский.

Бублик, который является уроженцем Гатчины, приехал в Россию, чтобы провести время с семьей. Теннисист снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021). В конце июля спортсмен выиграл турнир в немецком Галле. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4).

Янковский — пятикратный лауреат премии «Золотой орёл»: дважды за «Лучшую мужскую роль в кино» («Дама пик», 2017; «Чемпион мира», 2023), дважды за «Лучшую мужскую роль второго плана» («Текст», 2020; «Огонь», 2022) и один раз за «Лучшего актера онлайн-сериала» («Фишер», 2024).

Ранее Карен Хачанов вышел в полуфинал престижного турнира, одолев американца.

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