Теннисист Хачанов вышел в полуфинал престижного турнира, одолев американца

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто.

В матче четвертьфинала российский спортсмен одержал победу над представителем США представителем США Алексом Михельсеном. Встреча, которая длилась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:3).

За это время Хачанов сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из 11-ти брейк-пойнтов. На счету Михельсена пять подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал турнира Хачанов сразится с представителем Германии Александром Зверевым.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

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