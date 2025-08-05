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World Aquatics в обзоре последнего дня ЧМ проигнорировала победы россиян

World Aquatics проигнорировала победы россиян в последний день чемпионата мира
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Xia Yifang/Global Look Press

Международная федерация плавания (World Aquatics) в видео на своем официальном YouTube-канале не упомянула о победах российских пловцов в последний день чемпионата мира в Сингапуре.

В заключительный день мирового первенства спортсмены из России завоевали две золотые медали: Климент Колесников выиграл заплыв на 50 метров на спине, а мужская команда стала первой комбинированной эстафете 4x100 метров.

Подобное вызвало негодование у некоторых болельщиков, об этом пишет Sport24.

«Команда России: 50 метров на спине — 1-е и 2-е места, 400 метров комплексное плавание — 3-е место, 4x100 метров мужчины — 1-е место с рекордом. Абсолютно лучшая команда последнего дня, но никакой информации об этом», — написал один из пользователей в комментариях.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь шла о национальном флаге.

Ранее Колесников раскрыл, чему обрадовался больше золотой медали на ЧМ.

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