«Немного резануло»: экс-президент «Спартака» об удалении в матче с «Акроном»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился размышлениями об удалении игрока московского клуба Даниила Хлусевича в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне показалось, что вторая карточка в подобном эпизоде, игрок «Акрона» тоже мог вторую желтую выхватывать, но ему Кукуян не показал. А тут, он показал Хлусевичу, вроде не такой жесткий фол был, немного резануло, но кто его знает. Тут надо сказать, что соперникам «Спартака» и похлеще давали красные карточки, и им-то обижаться не стоит», — подчеркнул он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забитьеще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее «Спартаку» предрекли удаления из-за возбужденных футболистов.