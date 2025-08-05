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«Спартак» на это обречен»: клубу предрекли удаления из-за возбужденных футболистов

Тренер Непомнящий: «Спартак» обречен на удаления, это нервы
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Александр Вильф/РИА Новости

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий заявил, что московский «Спартак» не сумеет избежать удалений в поединках. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Что касается количества красных карточек у «Спартака», это нервы. «Спартак» на это обречен, там играют возбужденные футболисты. Пока игроки с этим не справляются. Вторая желтая карточка Хлусевича из-за нервов, а не из-за того, что он умеет или не умеет играть. Он плохо вошел в игру и стал еще больше нервничать», — отметил Непомнящий.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забитьеще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее появилась информация, что «Спартак» накажут за поведение фанатов.

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