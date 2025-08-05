«Очень большая трагедия»: комментатор Соловьев о гибели Гришина

Спортивный комментатор Василий Соловьев назвал смерть комментатора Александра Гришина очень большой потерей для фигурного катания. Его слова приводит RT.

«Приходится много работать с людьми, находить с ними общий язык, с тренерами, со спортсменами. Все они выдающиеся люди, но одновременно с этим очень сложные, и это ещё один тяжелый аспект работы спортивного комментатора. То, что Гришин сумел это сделать и нашел себя в этой профессии, говорит о том, что он сумел найти дело своей жизни. И конечно же, очень большая трагедия, что такого человека не стало», — заявил он.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стали известны подробности гибели комментатора Гришина.