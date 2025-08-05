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ЦСКА лишился еще одного бразильского футболиста

«Палмейрас» объявил о трансфере защитника Келлвена из ЦСКА
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ПФК ЦСКА

Бразильский «Палмейрас» на своих страницах в социальных сетях официально объявил о переходе 24-летнего правого защитника Келлвена из московского ЦСКА.

Сообщалось, что армейский клуб получил за этот трансфер около €5,59 млн.

Бразильский футболист пополнил состав московского клуба осенью 2023 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе». Всего Келлвен провел 63 матча за красно-синих, в которых забил пять мячей и сделал 13 результативных передач. Его трудовое соглашение было рассчитано до 2028 года.

До Келлвена ЦСКА в текущее трансферное окно покинул еще один бразилец — Виллиан Роша.

В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти. После этого матча в активе армейского клуба оказалось пять очков, он идет на восьмой строчке, имея одинаковое количество баллов с «Зенитом» и тольяттинским «Акроном». Лидером РПЛ после трех туров стал московский «Локомотив», который выиграл три матча из трех.

Ранее футболист «Зенита» после гола ЦСКА выложил мем про петушиный крик.

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