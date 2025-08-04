Футболист «Зенита» после гола ЦСКА выложил мем про петушиный крик

Игрок «Зенита» Соболев выложил мем про петушиный крик с отсылкой к Жириновскому

Форвард «Зенита» Александр Соболев после ничьей в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА выложил в своем Telegram-канале мем с отсылкой к словам бывшего политика Владимира Жириновского.

«Петушиный?» — написал Соболев, прикрепив фотографию в футболке «Зенита» с жестом, повторяющим жест политика.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее арбитр врезался в оператора во время матча «Зенит» — ЦСКА.