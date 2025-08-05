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Роналду заподозрили в тайной свадьбе из-за фото кольца его возлюбленной

Фанаты заподозрили Роналду и Родригес в тайной свадьбе из-за фото кольца
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georginagio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес спровоцировали у своих поклонников разговоры о тайной свадьбе.

На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Родригес опубликовала несколько кадров с какого-то торжества: она была одета в белое платье с цветочным орнаментом, а на ее пальце фанаты заменили кольцо. На одном из кадров Родригес позировала рядом с белой подушкой, вышитой буквами «C» и «G» — инициалами футболиста и его спутницы.

Примечательно, что 28 января 2025 года Роналду на своей странице в социальной сети X поздравил свою возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения, назвав ее женой.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее Лионель Месси обошел Роналду по количеству голов без учета пенальти.

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