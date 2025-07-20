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Месси обошел Роналду по количеству голов без учета пенальти

Месси обогнал Роналду по количеству забитых мячей без учета пенальти
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Rich Storry/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обошел португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству голов без учета пенальти.

В ночь на 20 июля «Интер Майами» со счетом 5:1 обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс». Месси оформил дубль и записал на свой счет две результативные передачи.

Эти мячи стали 763-м и 764-м в карьере Месси без учета пенальти. По данному показателю он вновь вырвался вперед относительно Роналду, в активе которого 763 гола без 11-метровых.

Для Месси этот дубль стал шестым в последних семи матчах МЛС. 10 июля 2025 года аргентинец стал первым игроком в истории МЛС, который сделал дубль как минимум в четырех матчах подряд.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

«Интер» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 21 матче. Но при этом команда имеет три игры в запасе относительно лидера «Филадельфии», у которой 47 баллов.

Ранее Александр Овечкин назвал Месси богом футбола.

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