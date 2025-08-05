В «Пари НН» заявили, что купили футболиста из грузинского клуба по правилам

Удальцов: у «Орби» нет оснований обращаться в ФИФА по трансферу Бедошвили

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что у грузинского «Орби» нет оснований обращаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу перехода Вахо Бедошвили. Его слова приводит ТАСС.

«Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело «Орби». Возможно, они хотели заработать на игроке больше денег. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами», — заявил Удальцов.

4 августа «Пари НН» объявил о том, что выкупил права на 21-летнего Бедошвили. В тот же день «Орби» сообщил, что подаст жалобу в ФИФА.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

На 29-й минуте первый гол москвичей забил Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте Алексей Батраков удвоил преимущество, но уже через минуту Вячеслав Грулев сократил отставание. Еще через две минуты едва вышедший на замену Сергей Пиняев вернул разрыв в два мяча, а окончательный счет установил Тьяго Весино на 71-й минуте.

В следующем матче «Пари НН» в гостях сыграет с «Ростовом». Этот матч состоится 10 августа и начнется в 20:30 (мск).

Ранее московский «Спартак» задумался о перестановках в руководстве.