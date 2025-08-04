Грузинский клуб пожалуется в ФИФА из-за перехода футболиста в Россию

Грузинский футбольный клуб «Орби» в социальных сетях сообщил, что подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за перехода полузащитника Вахо Бедошвили в «Пари НН».

«У Вахо Бедошвили был контракт с нашим клубом до конца 2026 года. Несколько дней назад игрок в одностороннем порядке расторг соглашение и перейдет в «Пари НН». Действия как игрока, так и российского клуба нарушают правила ФИФА», — говорится в заявлении клуба.

4 августа «Пари НН» объявил о том, что выкупил права на 21-летнего Бедошвили.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

На 29-й минуте первый гол москвичей забил Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте Алексей Батраков удвоил преимущество, но уже через минуту Вячеслав Грулев сократил отставание. Еще через две минуты едва вышедший на замену Сергей Пиняев вернул разрыв в два мяча, а окончательный счет установил Тьяго Весино на 71-й минуте.

В следующем матче «Пари НН» в гостях сыграет с «Ростовом». Этот матч состоится 10 августа и начнется в 20:30 (мск).

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РПЛ.