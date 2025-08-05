В США изменят правила выдачи атлетам виз, чтобы избежать участия транс-персон

Министерство внутренней безопасности США разработает политику, направленную на предотвращение въезда спортсменов мужского пола, которые хотят участвовать в соревнованиях женщин. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности и иммиграции США (USCIS).

«Мужчинам не место в женском спорте. Это вопрос безопасности, справедливости, уважения и правды, что только спортсменки получают визу для въезда в США для участия в женских спортивных состязаниях», — заявил представитель USCIS Мэтью Трагессер.

Как отмечается, руководство вступает в силу немедленно и применяется ко всем заявкам на получение визы, в том числе поданным 4 августа, а также ожидающим рассмотрения.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий транс-персонам участвовать в женских состязаниях в США.

Ранее американку отстранили за отказ фехтовать с транс-персоной («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).