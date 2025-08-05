На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США изменят правила выдачи атлетам виз, чтобы избежать участия транс-персон

В США обновили правила выдачи виз спортсменам во избежание участия транс-персон
true
true
true
close
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренней безопасности США разработает политику, направленную на предотвращение въезда спортсменов мужского пола, которые хотят участвовать в соревнованиях женщин. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности и иммиграции США (USCIS).

«Мужчинам не место в женском спорте. Это вопрос безопасности, справедливости, уважения и правды, что только спортсменки получают визу для въезда в США для участия в женских спортивных состязаниях», — заявил представитель USCIS Мэтью Трагессер.

Как отмечается, руководство вступает в силу немедленно и применяется ко всем заявкам на получение визы, в том числе поданным 4 августа, а также ожидающим рассмотрения.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий транс-персонам участвовать в женских состязаниях в США.

Ранее американку отстранили за отказ фехтовать с транс-персоной («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами