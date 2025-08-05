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Легенда сборной России раскрыл фаворита в новом противостоянии Лиги чемпионов

Бывший футболист Пименов назвал «Бенфику» фаворитом противостояния с «Ниццей»
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Павел Кашаев/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также клуба «Мец» из чемпионата Франции Руслан Пименов назвал португальскую «Бенфику» фаворитом противостояния с французской «Ниццей» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Слова Пименова приводит портал odds.ru.

По мнению 43-летнего специалиста, который сейчас занимает пост заместителя гендиректора «Крыльев Советов», «Бенфика» показывает более быстрый и техничный футбол.

«Такое ощущение, что у «Ниццы» — силовой футбол, такой французский, знаю не понаслышке. А «Бенфика» — это техничные, быстрые, креативные игроки. И мне кажется, что здесь все-таки небольшой фаворит — «Бенфика». Но все равно матч будет тяжелым для обеих команд: все хотят начать с победы», — сказал Пименов.

Бывший нападающий сборной России предположил, что обе команды будут играть в открытый футбол и забьют мячи в каждом из таймов, но счет на табло сложится в пользу португальского клуба.

Первый матч состоится 6 августа на поле «Бенфики», а ответный — 12-го числа на стадионе «Ниццы».

Ранее стало известно, что «Спартак» накажут за поведение фанатов.

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