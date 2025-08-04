На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Рубин» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Рубин» обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в третьем туре РПЛ
true
true
true
close
ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» обыграл «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч в этой игре забил Мирлинд Даку с пенальти на 12-й минуте. На 78-й минуте он оформил дубль, а на 86-й в свои ворота забил Алексей Грицаенко.

После трех игр РПЛ «Рубин» набрал семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сочи» не набрал ни одного балла и идет на последней, 16-й строчке.

В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча состоится 9 августа и начнется в 15:45 по московскому времени. «Сочи» сразится дома с московским «Динамо»: эта игра пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее московский «Спартак» задумался о перестановках в руководстве.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами