«Рубин» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч в этой игре забил Мирлинд Даку с пенальти на 12-й минуте. На 78-й минуте он оформил дубль, а на 86-й в свои ворота забил Алексей Грицаенко.

После трех игр РПЛ «Рубин» набрал семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сочи» не набрал ни одного балла и идет на последней, 16-й строчке.

В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча состоится 9 августа и начнется в 15:45 по московскому времени. «Сочи» сразится дома с московским «Динамо»: эта игра пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее московский «Спартак» задумался о перестановках в руководстве.