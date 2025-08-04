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Российский боксер проведет свой первый бой за два года

Боксер Кашинский сразится с Саламовым за титул WBA Gold
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российский боксер Юрий Кашинский, выступающий в полутяжелом весе, проведет свой первый бой после двухлетнего перерыва на профессиональном ринге. Его соперником станет за титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold станет Умар Саламов. Об этом сообщает пресс-служба Саламова.

«Я видел бой Саламова с Дмитрием Биволом, который он провел на высоком уровне. К бою я отношусь очень серьезно. Понимаю, что мне уже за 30, и подобный серьезный бой дает серьезные возможности. Подхожу к нему с полной самоотдачей и настраиваюсь на упорный поединок», — заявил Кашинский.

Также он объяснил, почему фаворитом будет считаться именно Саламов:

«Это логично. Он на семь лет младше меня, на ходу, хорошо себя чувствует в новой весовой категории. С его ростом и данными ему там даже удобнее себя проявлять. Однако, я считаю, что исход боя не всегда складывается в пользу фаворита», — добавил Кашинский.

Поединок в первом тяжелом весе между Кашинским и Саламовым состоится 29 августа в городе Казань.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила, что победила бы Алину Загитову на ринге.

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