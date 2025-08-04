В Сингапуре завершился чемпионат мира по пляжному самбо

В Сингапуре завершился чемпионат мира по пляжному самбо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

«Хотел бы отметить выступление сборной Румынии, занявшей первое место по итогам индивидуального зачета, и выделить российских спортсменов, завоевавших золото среди смешанных команд. Выражаю слова благодарности генеральному партнеру Чемпионата мира по пляжному самбо — компании «Роснефть» и официальному партнеру — банку ВТБ за помощь в организации и проведении турнира», - заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

За два дня соревнований были разыграны девять комплектов медалей (восемь — в индивидуальном зачете, один — среди смешанных команд).

Участие в чемпионате мира по пляжному самбо принимали спортсмены из 20 стран.

30 июля Международная федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета (IPC). IPC отметил работу ФИАС по развитию самбо для слепых и слабовидящих спортсменов. ФИАС стала одной из 15 спортивных федераций в мире с таким статусом.

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