Емельяненко может потребоваться вторая операция

Известному российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко могут сделать вторую операцию на позвоночнике. Об этом сообщает ТАСС.

«Вторая операция на позвоночнике может пройти до конца лета», — заявили в команде спортсмена.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги. В том же месяце он перенес хирургическое вмешательство по удалению межпозвоночной грыжи и несколько недель передвигался на инвалидной коляске.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее Умар Кремлев заявил, что выиграл спор у Емельяненко.