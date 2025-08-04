Чемпион мира поддержал российских спортсменов

Южноафриканский пловец Кетце: рад, что россияне снова с нами

Южноафриканский пловец Питер Кетце заявил, что очень рад, что россияне приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я очень рад за них! Мне кажется, Климент очень долго ждал этого момента, возможности выступить на высшем уровне. Я рад, что россияне снова с нами, и поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения. У меня хорошие отношения со всеми», — заявил Кетце.

3 августа россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Он впервые выиграл золото на ЧМ.

Вторыми финишировали Кетце и россиянин Павел Самусенко с одинаковым результатом 24,17 секунды.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности,нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на чемпионате мира в Сингапуре.