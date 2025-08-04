Российский клуб подписал бразильского игрока

Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Лео Кордейро.

Срок контракта с 29-летним игроком не разглашается. Известно, что Кордейро будет выступать под номером 22.

Ранее бразилец выступал за португальские клубы «Мафра», «Эштрела», «Лузитания», «Жил Висенте» и «Вилафранкенсе».

После трех туров в Первой лиге «Урал» занимает первое место, набрав девять очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» накажут за поведение фанатов.