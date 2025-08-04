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Стали известны пары отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Стали известны пары отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пути чемпионов сыграют:

«Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Северная Македония) / «Карабах» (Азербайджан);

«Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо Киев» (Украина) / «Пафос» (Кипр);

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия);

«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия);

«Базель» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания).

В Пути представителей лиг встретятся:

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия);

«Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория» (Чехия) — «Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия).

Точный состав пар станет известен по итогам третьего отборочного раунда, который пройдет 19-20 и 26-27 августа.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в финале разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» накажут за поведение фанатов.

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