Чемпион мира по плаванию: рад, что россияне снова с нами

Чемпион мира по плаванию Кетце рад возвращению россиян на турниры

Чемпион мира по плаванию из ЮАР Питер Кетце поддержал решение допустить россиян до чемпионата мира по водным видам спорта, передает «Чемпионат».

«Я рад, что россияне снова с нами, и поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения. У меня хорошие отношения со всеми», — сказал Кетце.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира по плаванию.