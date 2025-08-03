Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира по плаванию

Мужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете на чемпионате мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены показали результат 3.28,93 — это рекорд чемпионатов мира.

На втором месте оказалась сборная Франции, замкнули тройку лучших американские пловцы.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее Россия выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта.