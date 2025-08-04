Mash на спорте: РФС введет штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола»

Российский футбольный союз (РФС) введет отдельный штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола», сообщает Mash на спорте.

Ранее клубы штрафовали в целом за плохое поведение фанатов, но теперь фанатов будут штрафовать именно за эту кричалку. Российский футбольный союз (РФС) введет фиксированную сумму в 10к за каждый случай, когда болельщики скандируют «Зенит — позор российского футбола».

7 августа первым оштрафуют грозненский «Ахмат». Остальные клубы РФС будет наказывать до тех пор, пока кричалку не перестанут использовать на стадионах.

3 августа«Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее футболист «Зенита» рассказал, чего не хватило команде в игре с ЦСКА.