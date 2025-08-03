Футболист «Зенита» рассказал, чего не хватило команде в игре с ЦСКА

Игрок «Зенита» Соболев о матче с ЦСКА: нам не хватило страсти

Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что команде не хватило страсти в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что первый тайм ЦСКА по делу выиграл, потому что «Зениту» не хватало страсти, азарта, агрессии и в атаке, и в стыках. ЦСКА агрессивно играл, за счет этого забил. Во втором тайме изменился настрой», — сказал Соболев.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее тренер ЦСКА рассказал, считает ли он справедливым ничейный результат с «Зенитом».