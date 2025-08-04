Швейцарская спортсменка объяснила попадание допинга сексом

Швейцарская всадница Сибилла Фогт заявила, что в ее организм попал допинг из-за того, что у нее была интимная близость с мужчиной, который употреблял запрещенное вещество, передает Bild.

Фогт заявила, что накануне близости ее партнер употребил кокаин. Мужчина подтвердил эту версию.

Спортсменка была отстранена французской федерацией конного спорта от скачек в стране на шесть месяцев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила Европа и Америка немного сошли с ума.