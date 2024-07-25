Сексолог о средствах контрацепции на Олимпиаде: Европа и Америка немного сошли с ума

Сексолог Александра Миллер прокомментировала информацию о том, что власти Франции установили в Олимпийской деревне на Играх-2024 кровати, гарантированно выдерживающие двух человек, предоставили 300 тысяч презервативов и 10 тысяч латексных салфеток для орального секса, передает Sport24.

«Зачем кричать о специальных кроватях и презервативах? Мне это непонятно. Скорее всего, это просто хайп. Европа и Америка с темой сексуализации немного сошли с ума», — сказала Миллер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стало известно, кто из звезд выступит на открытии ОИ-2024.