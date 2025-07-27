Женская сборная Англии по футболу выиграла чемпионат Европы.

В финальном матче англичанки обыграли сборную Испании.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Счет на 25 минуте открыла испанская футболистка Мариона Кальдентей. Алессия Руссо в начале второго тайма сравняла счет.

В серии пенальти Англия победила со счетом 3:1.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная Нидерландов выиграла чемпионат Европы по футболу.