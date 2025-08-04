На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попала мать юного хоккеиста, выбежавшая на лед, чтобы напасть на судей

Мать юного хоккеиста выбежала на лед, чтобы напасть на судей
true
true
true

Мама одного из хоккеистов выбежала на лед во время хоккейного матча, чтобы напасть на судей, передает Idnes.

Инцидент произошел между командами United Selects Ice Mammoth 2010 года рождения.Ice Mammoth вели со счетом 9:0. Мама одного из хоккеистов команды United Selects.Судьям пришлось несколько раз выдворять маму хоккеиста со льда. В какой-то момент мама игрока покинула лед, показав неприличный жест.

В июне 2025 года канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», предложив надеть на нее намордник.

«Она из тех, на кого нужно надеть намордник (смеется). Она очень заводится во время игр», — сказал Маршан.

Ранее мама Александра Усика пообещала разобраться с Тайсоном Фьюри.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами