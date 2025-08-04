На видео попала мать юного хоккеиста, выбежавшая на лед, чтобы напасть на судей

Мать юного хоккеиста выбежала на лед, чтобы напасть на судей

Мама одного из хоккеистов выбежала на лед во время хоккейного матча, чтобы напасть на судей, передает Idnes.

Инцидент произошел между командами United Selects Ice Mammoth 2010 года рождения.Ice Mammoth вели со счетом 9:0. Мама одного из хоккеистов команды United Selects.Судьям пришлось несколько раз выдворять маму хоккеиста со льда. В какой-то момент мама игрока покинула лед, показав неприличный жест.

В июне 2025 года канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», предложив надеть на нее намордник.

«Она из тех, на кого нужно надеть намордник (смеется). Она очень заводится во время игр», — сказал Маршан.

Ранее мама Александра Усика пообещала разобраться с Тайсоном Фьюри.