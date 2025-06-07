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Хоккеист НХЛ предложил надеть на свою маму намордник

Хоккеист «Эдмонтона» Маршан предложил надеть на свою маму намордник
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Кадр из трансляции

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», предложив надеть на нее намордник, передает «Чемпионат».

«Она из тех, на кого нужно надеть намордник (смеется). Она очень заводится во время игр», — сказал Маршан.

Во втором матче «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 4:5 (ОТ). Счет в серии до 4 побед — 1:1. В этом матче канадский хоккеист «Эдмонтона» Конор Макдэвид обошел форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке бомбардиров Кубка Стэнли.

Макдэвид отметился тремя результативными передачами во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». Теперь на его счету 148 (43+105) очков в Кубках Стэнли, по этому показателю он обошел Овечкина (147).

Ранее российский вратарь Илья Набоков подписал контракт с американским клубом.

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