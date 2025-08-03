Футболист ЦСКА о матче с «Зенитом»: как будто играли в меньшинстве с первой секунды

Игрок ЦСКА Гайич заявил, что против «Зенита» сложно играть на выезде

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич подвел итоги матча 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», отметив, что в Санкт-Петербурге сложно играть, передает «Советский спорт».

«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. «Зенит» – качественная команда, которая реализовала свой момент», — сказал Гайич.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее арбитр врезался в оператора во время матча «Зенит» — ЦСКА.