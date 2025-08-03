«У лысых что-то не клеится в «Спартаке»: Зарема о ничьей в матче с «Акроном»

Зарема после 1:1 с «Акроном»: у лысых что-то не клеится в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, иронично отреагировала на то, что красно-белые сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«У лысых что-то не клеится в «Спартаке». Может, Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после «Спартака» — и поперло, сейчас красно-белые на панике Пальцева возьмут», — сказала Зарема.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, кто виноват в неудачном матче с «Акроном».