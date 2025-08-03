Тренер «Спартака» Станкович рассказал, кто виноват в неудачном матче с «Акроном»

Тренер «Спартака» Станкович: я виноват в том, что мы не обыграли «Акрон»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович взял вину на себя за то, что команда сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба клуба.

«Вина на мне, потому что я принимаю решения по составу. И это не ирония. Я говорю серьезно», — сказал Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее Станкович раскритиковал футболиста своей команды.