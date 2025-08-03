Американские пловчихи обновили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Американки показали результат 3 минуты 49,34 секунды. Второе место заняли австралийки (3 минуты 52,67), третье место заняли китаянки (3.54,77). Россиянки Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова заняли четвертое место (3.55,17).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира по плаванию.